QUELLE LANGUE PARLE LE SARS COV2

Une petite excursion synaptique d'une minute environ

Il a été nommé SARS CoV 2 par ressemblance aux autres virus qui lui sont similaires par la forme et les symptômes qu'il cause. Cette similarité, à son tour simplifiée par le cerveau humain fatigué devient une similitude. Nous l'avons donc mis dans la famille des Coronas parce qu'il nous fait penser à une couronne. La forme comme source d'inspiration pour l'appellation est outrageusement répandue dans le monde scientifique. Une tradition bien obsolète mais si bien ancrée.

En face de la pandémie qui touche l'humanité toute entière, cette forme d'appellation n'a aucune importance. Ce qui reste important est le fait que la maladie porte un nom en anglais pour tous: COrona Virus Disease. Avec cela étant dit, le petit nouveau porte un nom. On peut donc le reconnaître: SARS CoV 2.

Les problèmes commencent quand on s'aperçoit que malgré son nom et son appartenance à une famille bien connue, son comportement est différent, imprévisible, sans précédent.

Bref, il faut se rendre à l'évidence que ce microscopique nouveau parle un autre langage que les membres de sa famille. Et ses petits, à leur tour, sont des mutants qui ont un autre comportement que leurs parents. Tout cela est déroutant. Quelque chose nous échappe. Aurions nous agit précipitamment en le rangeant dans cette famille dont il ne parle le même langage que par la forme? Serait-il judicieux de lui trouver une famille plus appropriée pour mieux le comprendre et mieux le traiter? L'erreur est humaine; lui, le Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Type 2 ne se trompe pas. Il veut se multiplier le plus vite possible car là est sa raison d'être. Et il a besoin de nous pour cela. Nous le traitons d'ennemi et, de ce fait, il devient notre égal.

Au lieu de lui permettre de nous attaquer aveuglément pour ensuite minimiser les dégâts grâce à des vaccins, il serait plus intelligent de comprendre ses besoins, et l'homme étant intellectuellement supérieur, de le piéger en l'attirant vers autre chose que notre précieux organisme. Cette attitude pour le moins originale, devrait ouvrir des champs d'actions nouveaux.

Igel