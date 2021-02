Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

OISEAUX AQUATIQUES À JIJEL. Baisse du nombre des individus observés

Cette baisse concerne le nombre d’individus recensés et non les espèces.

Plusieurs espèces ont ‘déserté’ les zones humides de la région alors que d’autres se sont acclimatées pour devenir sédentaires. Si le phénomène est observé notamment dans d’autres régions, il demeure une énigme que l’on ne s’explique pas pour le moment. Le dérèglement climatique serait l’une des raisons en plus du facteur pollution à prendre au sérieux dans cette baisse, selon certaines explications, qui hésitent cependant à trancher sur ses causes réelles.

L’opération de dénombrement des oiseaux d’eau, qui s’est achevée il y a une semaine à Jijel, a donné lieu au recensement de nombreuses espèces. Cependant, le réseau ornithologique local a déploré une baisse dans les individus recensés. Ainsi, de 8400 individus recensés l’année passée, le nombre est passé cette année à 5800, soit une baisse assez significative qui semble être imputée à des facteurs climatiques et écologiques. À noter toutefois que cette baisse concerne le nombre d’individus recensés et non les espèces.

Le nombre de ces dernières est resté presque le même en tenant compte de la quarantaine d’espèces recensées en 2020 et 2021. Les oiseaux recensés ont été observés dans une trentaine de sites et concernent plusieurs espèces ornithologiques, dont principalement le foulque macroule et le canard colvert, qui reste un oiseau partiellement migrateur. Le goéland leucophée, devenu presque sédentaire, et la mouette rieuse sont également les principaux oiseaux observés lors de ce recensement, qui a eu lieu simultanément dans une opération nationale entre le 18 et le 31 janvier 2021.

Le flamant rose, qui tend à disparaître des zones humides à Jijel, après avoir été omniprésent durant un certain temps, n’a pas été observé cette année, contrairement à l’année passée, lorsque 5 individus de cette espèce ont été repérés.

Il y a lieu de rappeler que l’opération de comptage de ces espèces a été menée par le réseau ornithologique de la conservation des forêts, en collaboration avec le parc national de Taza, la faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université de Jijel, des observateurs amateurs, ainsi que l’association écologie Sans frontière et la fédération des chasseurs. Cette opération a également été l’occasion de sensibiliser à la protection de l’espèce avifaune.

