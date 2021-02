Notre ami Fawzi a eu la gentillesse de nous adresser le commentaire repris ci-après sur le dictionnaire du parler jijilien . Ces commentaires riches et instructifs constituent en réalité une contribution qui mérite de figurer comme sujet à débat à part entière. Je remercie l’auteur et souhaite que le titre que j’ai choisi cadre bien avec l’esprit et la lettre de son intervention.

Merci par avance, cher ami, pour les réponses que vous ne manquerez pas d’apporter aux commentaires des lecteurs.

Bonne journée. Bien amicalement MedSouilah

Bonjour Messieurs

Je voudrais apporter une petite précision: parler une langue ne peut nullement être une preuve suffisante d une appartenance socioculturelle.

Dans le cas de la région de Jijel, l’histoire nous enseigne que sa population est un melting pot dont le processus a commence depuis plusieurs siècles.

Les habitants de Jijel, et particulièrement ses campagnes, sont d origine diverses amazigh (car je n’aime pas le terme berbère qui est a l’origine un terme péjoratif insultant créé par les romains et qui veut dire barbare), andalous (sachant que l’Andalou peut être amazigh, arabe, iranien, noir africain, slave, espagnol, français ou italien ou un mélange de toutes ces races), “turc” (sachant que ceux qualifies de turcs entre 1516 et 1830 furent un mélange de turcs, d’albanais, de slaves, de ressortissant de différents régions de l‘Asie Centrale, et même de géorgiens ou de russes…). Et pour être plus précis, les Amazigh anciens d‘avant l’Islam, à l’origine, ne sont pas une race pure, ils sont comme toutes les populations du monde un mélange de plusieurs races, mais un mélange plus vieux résultant du brassage de différentes cultures et populations de l’poque antérieure a l’avènement de l’Islam en Afrique du Nord.

Les chercheurs spécialises admettent aujourd’hui, les liens culturels et génétiques entre les Amazigh et certaines dynasties pharaoniques de l’Egypte ancienne. L’élément romain ou vandale n’est pas non plus étranger dans notre région.

Tout cela pour vous dire, chers amis, que ce que vous échangez comme informations est magnifique pour la sauvegarde d‘une culture en voie d‘extinction, mais faites le sans préjugés et sans à priori avec un esprit universaliste, celui du chercheur de la vérité sans l’emprisonner dans des idées reçues ou des cadres idéologico-politiques contemporains et étroits qui sont généralement des phénomènes passagers, alors que l histoire des humains et leurs cultures est plus durable…

Merci, j ai appris des choses avec vous

Remarque: Assez souvent, les termes amazigh ou la grammaire amazigh dans le parler de Jijel sont, a mon avis, surtout des termes lies aux noms de lieux, aux outils de vie quotidienne, et globalement a l environnement ou l on vit. En dehors de ses domaines, on parle de l arabe littéraire très solide et très ancien. Ce qui me pousse a conclure, avec réserve, que beaucoup parmi les habitants de Jijel et ses campagnes en particulier ne parlaient pas amazigh à l’origine et qu’ ils ont appris cette langue tardivement quand ils ont débarqué dans la région il y ‘a à peine quelques siècles…

A débattre…

MedSouilah