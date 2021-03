Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Alors que le phénomène de la pollution provoquée par les déchets ménagers prend de l’ampleur, un dépôt d’ordures a subitement pris forme à l’entrée du village de Tanefdour, sur le bord d’oued Boussiaba, à trois kilomètres au nord d’El-Milia. Un cours d’eau de plus pollué par cette grave atteinte à l’environnement et qui n’épargne désormais plus aucun espace.