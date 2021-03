Bonjour; Rien de tel que des vacances à la mer pour retrouver le moral et se refaire une santé, d'après des chercheurs du European Centre for Environment and Human Health, situé à Truro, en Cornouailles. Quelle que soit la météo, une petite balade sur la plage suffit à vous redonner le moral et à vous mettre de bonne humeur.

D'après les résultats d'une étude menée sur deux ans auprès de plus de 2750 participants, annoncés jeudi dernier, l'air marin offre davantage de bienfaits pour la santé physique et émotionnelle qu'une balade au parc, même si toute promenade en milieu naturel améliore l'humeur et le sentiment de sérénité et aide à recharger ses batteries .

Certains chercheurs sont également convaincus que les effets thérapeutiques s'expliquent par les turbulences provoquées par le bris des vagues, qui diffusent des ions négatifs dans l'atmosphère. Les environnements riches en ions négatifs (océan, cascades, montagnes enneigées...) peuvent vous mettre de bonne humeur en déclenchant la sécrétion d'endorphines et de sérotonine - les hormones du bonheur - et en dopant la circulation du sang et de l'oxygène dans votre organisme.

Si vous êtes trop loin de la mer, il existe d'autres méthodes pour vous procurer les mêmes sensations de bien-être. La communauté scientifique n'a pas encore prouvé leurs bienfaits, mais des ionisateurs d'air sont en vente dans certains grands magasins, et promettent de booster le moral tout en purifiant l'air ambiant et en réduisant les allergènes. De nombreuses études soutiennent que pratiquer la méditation, bien dormir, avoir un animal de compagnie ou faire de longues promenades à pied ont un effet positif sur votre santé et votre bonheur, sans oublier la franche rigolade entre amis, selon des chercheurs britanniques.