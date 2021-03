Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Le vol des jujubes. Part One

Raconté par un ami

Cela se passait il n'y a pas si longtemps mais les temps ont tellement changé et les gens aussi que l'on pourrait croire que cette histoire s'est déroulée sur une autre planète et un autre millénaire. Et pourtant...

Depuis quelques temps, il attendait comme chaque année la cueillette des jujubes. Les fruits d'un marron riche et chaud lui apportaient un immense plaisir qu'il attendait impatiemment et savourait intensément. Son attente était calme, sans excitation, presque sage et adulte malgré son jeune âge. Cela devait en valoir vraiment la peine et, d'après lui, c'était le cas. Il faut savoir que le fruit prenait tout son temps pour s'offrir et que même prêt à la cueillette, lentement mûri par le vent et le soleil, il restait difficile à atteindre, non pas que l'arbre était haut mais à cause des épines qui garnissaient ses branches. Elles étaient capables de repousser les attaques des intrus, humains et bêtes venus rober le fruit dans la précipitation de la gourmandise.

Malgré toutes ces mesures de protection aussi nombreuses que ses épines, il s'agissait bien d'offrandes car l'arbre, le moment venu, se décidait à céder son fruit et tout se passait en douceur. De plus, au contraire de beaucoup d'autres arbres, qui ne pouvaient se multiplier que grâce à leurs fruits mûrs, le jujubier n'avait pas besoin du noyau et donc du fruit pour se multiplier. Il produisait de jeunes et abondantes pousses à partir des racines. Il savait se protéger et ses épines gardaient les bêtes aux attaques les plus rudes à l'écart. Il avait acquis une mobilité remarquable grâce à ses drageons qui lui permettaient de se multiplier ou bon lui semblait un peu comme ces congénères qui faisaient porter leurs graines par des oiseaux qui les disséminaient sur des kilomètres. Cet arbre apparemment si intelligent fascinait le gamin. Bref, ce cadeau de l'automne était suivi avec un intérêt gourmand par le gamin, du bourgeon floral, au comptage des fleurs, en passant par le butinage des abeilles et les effets du vent pour arriver au petit fruit vert qui s’éclaircit d'abord, vire vers le jaune doré pour se parer de tâches rouge brun qui finissent par couvrir tout le fruit et signaler que la chair parfumée était gorgée de sucre. Arrivé à ce stade, il fallait encore attendre une dizaine de jours que la peau se ride pour que l'arôme incomparable envahisse la bouche à chaque fruit. Cette explosion de parfums uniques était le résultat du travail divin de la nature qui est la seule à pouvoir allier tous les éléments pour atteindre l'harmonie suprême, inégalable, impossible à copier; parfait équilibre du sucré acidulé, si rare, que l'on croirait que le fruit, devenu intelligent comprenait le goût recherché par le gamin et remplissait les synapses de son cerveau avec des neurotransmetteurs comblant tous ses désirs juvéniles. Le cueillir avant cette perfection serait commettre un péché impardonnable et le gamin s'attristait de voir les fruits disparaître avant ce moment magique. Il arrivait parfois que seuls quelques fruits difficiles à atteindre réussissaient à échapper à la hâte des voleurs.

Ce long développement naturel et l'attente qui l'accompagne seront difficiles à respecter et à comprendre par les esprits névrosés et trépidants des temps que nous vivons dans lesquels même la nourriture devient Fast. Mais cela est un autre sujet.

Pour le petit garçon, l'attente était elle même un immense plaisir. Il remerciait son arrière grand-père qui avait eu le geste de semer le premier noyau de jujubier dans toute la région. A moins que ce soit son grand-père, alors gamin comme lui, après avoir dégusté une jujube offerte par son père, avait caché le noyau sous la terre, ce qui donna le premier jujubier L'histoire de ces êtres continuait avec ce fruit venu de si loin dans l'espace comme dans le temps. En effet, Ziziphus Lotus nous est parvenu de Chine.

L'histoire continue...

IGEL