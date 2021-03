La pluie tarde à venir

Aujourd'hui à Jijel, l'instabilité diminuera en cours de journée.

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies.

Averses faibles et de plus en plus rares.

اليوم في جيجل ستقل حالة عدم الاستقرار خلال النهار.

سماء غائمة جدا مع خلوص قصير.

زخات المطر ضعيفة وتزداد ندرة

