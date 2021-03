تُعدّ مواقع الشبكات الاجتماعية وسيلةً للاتصال، والمشاركة مع العائلة، والأصدقاء عَبر الإنترنت، بدلاً من أن تكون المشاركة محصورةً بعدد قليل من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني...

A travers ces forums et sites, nous œuvrons tous pour des objectifs aussi diversifiés, mais qui ont beaucoup de choses en commun, personnellement, ma grande satisfaction, c’est de faire plaisir aux autres, aider, orienter, informer et promouvoir les bonnes relations humaines, grâce à ces rencontres par la plume et la pensée.

Relater des anecdotes,présenter des images authentiques de coins non connus, non découverts, voir non explorés, n’est ce pas faire plaisir aux personnes vivants dans des contrées lointaines, aussi faire la connaissance de gens, n’anime t-elle pas des sentiments qui donnent du goût et un sens à la vie? Ne crée-elle pas la sympathie et une occupation plaisante?

Pour ces mêmes objectifs, chacun de nous et en fonction de ses possibilités déploie le minimum d’effort pour que vivent ces forums et sites par nous et pour tous.

Par vos avis, naissent les idées et créent des turbulences qui finissent par assainir.

L’amitié crée ce lien social ; La plus authentique est celle fondée sur la réalité, l’égalité, la sympathie… On voit l’ami(e) comme un autre soi-même et c’est parce que l’on s’aime soi-même que l’on peut faire du bien autour de soi en se reconnaissant dans l’autre, c’est un peu philosophique, mais c’est ça la réalité.