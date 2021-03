Bonjour; Dans ce billet matinal, voici cette belle image d'un lieu mythique des Jijellis, érigé sur un sommet rocheux, attire par sa splendeur, et, de vieux souvenirs surgissent quand je vois l'Illumination du phare.

Bordj Fnare comme le surnomment les anciens, toujours debout, malgré le temps qui passe, et, qui possède sans doute, une bonne partie de l'histoire de Jijel. la première photo de la Salamandre, au nord du grand phare, et le Banc des Kabyles, a été publiée sur jijel.info ici:

Il faut savoir que ce phare a été construit pour signaler aux navires la présence de deux écueils dangereux, la Salamandre, au nord du phare, et le Banc des Kabyles, beaucoup plus large, à l’est.

