Bonjour; Il est 03:35. Cela fait une bonne demi-heure que je me suis réveillé d'un long cauchemar, après une dure journée passée au jardin et une longue marche le soir.

Nous sommes le mercredi, dernier jour du mois de Mars, une chaleur frappe ce matin la paisible ville Taher et ses alentours depuis hier, faisant la joie des enfants, qui se baladaient en groupes et, les vieux, les uns regroupés sur les bancs du jardin et les autres faisaient la chaîne sur l'huile et l'argent dans les postes...

Pourquoi dit-on que le mois de mars est le mois des fous ?