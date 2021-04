Ce que nous perdrons ce ramdan

Aussi surprenant que cela paraisse, ce n'est pas du poids que nous allons perdre.

Le virus a montré qu'il est là pour rester. Plus encore, il se transforme, s'adapte pour résister. L'humanité toute entière reconnaît la défaite et essaye de se préserver. Et pourtant une grande lueur d'espoir nous éclaire, celle du mois de Ramdam, le mois-leçon.

Mais apparemment, il y a longtemps que nous avons appris à faire l'ecole buissonnière, à sécher les cours. Par conséquent, nous ne passerons pas le test pourtant si simple et nous allons perdre une chose d'une immense valeur.

En fait, comme tous les mois nous perdons mais en ce mois si particulièrement marquant, nous perdons encore plus. Nous perdrons sans espoir de récupérer de quelle manière que ce soit. Nous perdrons pour une seule raison: celle de ne pas avoir été vigilants. Nous perdrons parce-que nous n'aurons pas fait attention aux signes et au moment. Nous perdrons parce-que nous aurons continué à ignorer le Vrai. Nous perdons parce-que nous restons dans l'arrogant et le futil. Nous perdrons parce-que nous avons oublié que tout acte de notre vie est accompagné de cette chose aussi infalsifiable qu'omniprésente: Ennya, l'Intention. Ennya est un bien universel. Celle où celui qui hérité de la bonne, se doit de la transmettre.

Et quelles sont devenues les intentions de tout un chacun en ce mois? Tricher sur les prix, les poids, les mesures? Ignorer les risques que l'on fait courrir à tous nos proches en négligeant les mesures anti-pandémie? Continuer à faire comme si de rien n'était. Certains se réjouissent déjà et spéculent sur la déferlante estivale, espérant tirer les meilleurs loyers (au noir) de la poche de ces réfugiés climatiques qui échouent sur le littoral. D'autres font des dons aussi grands que la publicité qui les accompagne.

Le Bon Sens devrait pourtant facilement guider nos pas et gérer nos actes en ce mois merveilleux, nous éclairer pour mieux décider pour soi et pour l'autre. Ce mois devrait nous permettre de penser à ceux qui nous ont aidés de par le passé et de continuer l'Intention en aidant autrui.

