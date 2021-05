Je me souviens étant jeune de Monsieur Bencharif, très connu à Jijel. Pour ne citer que quelque'uns, d'autres personnes comme notre cher Mustapha Chelgham, inspecteur de l'éducation et son collègue Boukhrouf, cadre dans l'entreprise portuaire et Mouloud Benchkirou pendant la dramatique partie de pêche...