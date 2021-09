Les Turcs l’appellent la "çorba" . En Ouzbékistan, on la mange en tant que "chourpa" et chez les Roumains en tant que "çiorba" . Notre soupe préférée, qui accompagne tous nos ramadhan, est aussi la favorite d’autres pays !!

Ainsi, la chorba est sans doute l’une des soupes les plus cosmopolites. On la retrouve bien évidemment au Maghreb, sous différentes formes, rouges ou blanches, à base de viandes de veau, agneau, poulet ou autre en fonction du pays ou même des régions d’un même pays...

