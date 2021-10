Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Être malade et souffrant est un état qui nous plonge dans notre fragilité humaine. Je sais que vous saurez trouver en vous l’énergie et la force d’esprit pour guérir et vous rétablir rapidement... Pensées affectueuses

اللهم مع ساعات الصباح الأولى اشفي كل مريض... اللهم قويهم و عافيهم بحق هذا الصباح. Souilah Med Jijelinfo