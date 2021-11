Il était une fois un garçon connu dans le petit village avec l'intensité de sa colère et son manque de patience, de sorte que ces deux qualités l'ont conduit à de nombreux problèmes, à la suite desquels son père a décidé de lui donner une leçon sur le ralentissement et la maîtrise de la colère.

Le garçon a dénoncé la demande de son père et n’en a pas compris le but, mais il l’a obligée à l’accepter et a promis à son père de la mettre en œuvre.../

Les jours passaient et le garçon continuait ce que son père avait promis. Cependant, le père et son fils ont remarqué que le nombre de clous que le garçon enfonçait dans la clôture diminuait de jour en jour.

Jusqu'au jour où le garçon ne fut pas obligé de cogner un clou dans la clôture, ce qui suscita à la fois sa surprise et sa joie. De cette expérience, le garçon apprit à maîtriser sa colère et à se contrôler qui était provoquée pour les moindres raisons. Il s'approcha de lui et lui dit:

Et, à la fin de la mission, il en a parlé à son père, et encore une fois son père lui a dit à quel point il était heureux et fier de son accomplissement, puis il a pris sa main et est allé avec lui à la clôture du jardin, Et, il lui a demandé de sentir les emplacements des trous que les clous avaient laissés dans le mur avec ses mains, et il lui a dit:

Mon fils, regarde maintenant ces trous dans la clôture, tu penses que ces trous vont disparaître avec le temps?

Le garçon répondit: Non, mon père, car j'ai laissé une empreinte profonde dans le bois...