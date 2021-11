Les incendies survenues durant la période estivale, avaient provoqué la disparition totale de la végétation dans plusieurs régions de la wilaya, et, voilà le résultat, que vous allez découvrir à travers cette image du jour de Ouled Askeur.

