Quand j'ai reçu cette belle image, des souvenirs lointains me reviennent de suite, car, l'amour de jeunesse faisait partie de nos souvenirs sacrés. Nous avons toujours respecté et aimer les secrets des nuits luisantes, qui sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. يا ليل سلملي على الليل .. وقول لليل يجينا .. أنا عشقي في رصد الذيل .. و السيحلي هي النغمة لحنينة .. دخلت للبحر فالليل .. و غرقت بيا السفينة .....

mahla lil banjoumo mahla ka3da ma3a lahbab yalokan idoumo.