Mettriez-vous (la tête, de la nourriture, ou quoi que ce soit d’autre) dans un four à micro-ondes?

Tous les plants de piment illustrés ci-dessus ont été cultivés dans des conditions identiques pendant 200 jours, à une différence près. Les plants des trois premières images (A, B et C) ont été arrosés quotidiennement avec de l'eau du robinet qui avait d'abord séjourné dans un flacon en verre pendant une heure. Les plantes des trois images inférieures (D, E et F) ont été arrosées quotidiennement avec de l'eau du robinet dans un flacon en verre identique, sauf que le flacon avait d'abord séjourné à côté de ce routeur WiFi pendant une heure : LIRE LA SUITE ICI



Les mêmes scientifiques avaient auparavant arrosé des plants de maïs et de poivron pendant 30 jours avec de l'eau chauffée dans un four à micro-ondes, puis refroidie. La revue dans laquelle cet article a été publié ne contenait pas de photos des plants, mais les résultats étaient tout aussi spectaculaires. Les plants arrosés avec de l'eau qui avait été préalablement chauffée aux micro-ondes n'ont pas prospéré. "Les feuilles des plantules qui ont été arrosées avec de l'eau passée au micro-ondes avaient une couleur vert pâle et leur texture était lisse par rapport au témoin. En revanche, dans le cas du témoin, les feuilles avaient une couleur vert foncé et leur texture était rugueuse."

Des scientifiques du Pakistan, dans une étude publiée en 2019, ont obtenu des résultats similaires avec six types de plants différents, dans une expérience qui a également duré 30 jours. L'eau qui avait été préalablement passée aux micro-ondes pendant une minute a diminué la longueur des racines et des pousses des plants, leur diamètre, leur poids, leur teneur en chlorophylle et leur surface foliaire, et a retardé leur floraison. Mais une fois encore, les photos publiées racontent mieux l'histoire. Les plants "témoins" ont été arrosés avec de l'eau qui n'avait pas été chauffée au préalable. Les plants "eau du robinet" ont été arrosés avec de l'eau chauffée sur une cuisinière, puis refroidie. Les plants "micro-ondes" ont été arrosés avec de l'eau chauffée dans un four à micro-ondes pendant une minute, puis refroidis :

Cette étude, réalisée à l'Université islamique de Gaza, a été publiée en 2020.

Les animaux nourris avec des aliments cuits aux micro-ondes s'en sortent tout aussi mal. Des scientifiques de l'Université fédérale de technologie du Nigeria ont donné à deux groupes de jeunes rats un régime alimentaire identique comprenant du riz et du ragoût bouillis, des haricots, des ignames et du poisson bouilli - identique à l'exception du fait que la nourriture de l'un des groupes était passée au micro-ondes pendant quatre minutes, puis refroidie. Au bout de trois mois, tous les paramètres sanguins étaient altérés chez les rats nourris avec des aliments cuits aux micro-ondes, les globules rouges avaient diminué de 12 %, les globules blancs de 30 %, le volume globulaire de 25 % et la concentration d'hémoglobine de 19 %. Les lymphocytes, les monocytes et les éosinophiles ont tous significativement diminué, tandis que les neutrophiles sont significativement augmentés. Cette étude a été publiée en 2015.



Dans une étude de suivi, publiée en 2017, des rats ont été nourris pendant 42 jours avec un régime identique qui n'avait pas été passé au micro-ondes, ou qui avait été passé au micro-ondes pendant 2, 4 ou 6 minutes, puis refroidi. Tous les rats nourris avec des aliments cuits aux micro-ondes présentaient des niveaux significativement plus faibles d'enzymes anti-oxydantes, de vitamine A et de vitamine E dans leur sang. Plus la nourriture avait été passée aux micro-ondes longtemps, plus les niveaux d'antioxydants et de vitamines dans le sang des rats étaient faibles.



Une autre équipe de recherche, à l'Université de Lagos, a mesuré les niveaux d'antioxydants dans le cerveau et le foie de rats nourris aux micro-ondes pendant six semaines, avec des résultats similaires, publiés en 2014. "Il a été observé à partir du résultat que les activités des enzymes anti-oxydantes ont diminué drastiquement (p<0,05) chez les rats nourris avec la nourriture cuite au micro-onde par rapport à leurs contrôles."

Un chercheur de l'université de Koya, en Irak, a nourri des rates enceintes avec des aliments cuits dans un four classique ou des aliments cuits aux micro-ondes pendant 18 jours, puis les a sacrifiées et a examiné le pancréas de leurs embryons. Le pancréas des embryons dont la mère avait consommé des aliments cuits aux micro-ondes présentait des changements pathologiques. Le tissu pancréatique était endommagé, notamment les cellules β des îlots de Langerhans, qui sont les cellules qui produisent l'insuline.



Et en 2021, une autre équipe de chercheurs nigérians, à l'université de Crawford, a nourri des rats pendant trois semaines avec des granulés de rat qui avaient été soit non passés aux micro-ondes, soit passés aux micro-ondes pendant 1 minute et 30 secondes. Les rats nourris avec des granulés passés aux micro-ondes présentaient des taux de cholestérol total, de triglycérides totaux, de HDL, de LDL, d'ALP, d'AST, d'ALT, de protéines totales et de bilirubine totale et indirecte significativement modifiés dès la troisième semaine. Et ils présentaient des modifications significatives du nombre de globules blancs, du nombre de globules rouges, de l'hémoglobine et du volume globulaire après seulement une semaine.

Et une autre équipe de chercheurs, à l'Université nationale des sciences médicales du Pakistan, a nourri des souris adultes avec des granulés de souris cuits aux micro-ondes pendant quatre semaines, puis a examiné leurs testicules. Les souris nourries avec des aliments passés aux micro-ondes présentaient des tubules séminifères de diamètre nettement inférieur et une hauteur d'épithélium germinal nettement plus faible dans leurs testicules.

Dans les années 1980, je me suis demandé pourquoi j'avais des douleurs à l'estomac après avoir mangé au restaurant, douleurs qui duraient environ 30 minutes. Cela ne se produisait pas à chaque fois que j'allais au restaurant, mais seulement parfois, et au hasard. Un jour, à titre expérimental, j'ai commencé à spécifier, chaque fois que je commandais un plat dans un restaurant, que je ne voulais pas qu'il ait été cuit ou réchauffé dans un four à micro-ondes. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu ce genre de douleur à l'estomac après avoir mangé dans un restaurant. De même, je n'ai jamais, de ma vie, fait cuire des aliments aux micro-ondes à la maison.

Un four à micro-ondes ne chauffe pas directement les aliments. Au lieu de cela, il transmet de l'énergie électrique à vos aliments, qui est convertie indirectement en chaleur. L'eau est une molécule polaire, ce qui signifie qu'elle possède un pôle positif et un pôle négatif. Un champ électrique force toute molécule polaire à s'aligner dans la direction du champ électrique. Étant donné qu'un four à micro-ondes fonctionne à une fréquence de 2,45 GHz, c'est-à-dire 2,45 milliards de hertz, il a pour effet de forcer toutes les molécules d'eau présentes dans vos aliments à s'aligner dans la même direction et à faire des allers-retours 2,45 milliards de fois par seconde. La friction de tout ce mouvement réchauffe votre nourriture. Mais il ne se contente pas de chauffer les aliments, il leur applique une sorte de charge électrique. Si vous les mangez immédiatement, cette énergie électrique est transférée à votre estomac, et cela peut faire mal.

Il est clair qu'il y a aussi des effets à long terme sur l'organisme, puisque les études susmentionnées ont montré que la consommation d'aliments cuits aux micro-ondes a des effets profondément délétères sur le sang et les organes.

Par Arthur Firstenberg www.cellphonetaskforce.org/subscribe



Traduit par M.Gigelli pour jijel.info