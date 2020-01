IMAGES DES ARCHIVES. Une vieille photo vaut mille mots...

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Histoire Création : samedi 25 janvier 2020 03:15 Mis à jour : dimanche 26 janvier 2020 11:34 Publication : dimanche 26 janvier 2020 03:15 Écrit par MedSouilah Affichages : 1049

Bonjour; il était 3 heures, ce samedi 25 janvier, quand je me suis réveillé. Il fera encore beau avant l'arrivée des pluies à partir de demain vendredi inchaallah.

La terre a été secouée de nouveau cette nuit, aux environs de 22 heures. Allah yastar, ce ne sont que des répliques.

✅ En sismologie, une réplique est un tremblement de terre qui a lieu après un séisme majeur...

On essaye comme toujours de minimiser les dégâts des dernières pluies dans nos villages.

Voilà que je retrouve des images dans les archives, qui me font revenir des années en arrière.

Elles ont été prises lors d'un long voyage, pour se rendre à Sétif pour une mission de travail.

J'avais pris la route : Jijel-Texenna-Beni Foughal-Djimla-Beni Aziz-El Eulma-Sétif."

Je me souviens également des enfants traumatisés et des pères âgés dépassés par la période de guerre et de dépassements des soldats français.

Ah ya Zamen ! Celui qui a vécue cette période, nous dira aujourd'hui, que l'indépendance s'arrache, elle se donne pas !

Durant cette époque de la fin des années 50, début des années 60, la guerre faisait rage sur les hauteurs Jijellienne, devenues dans leurs majorité, des zones interdites. les forces coloniales d'occupation lançaient une opération militaire d'envergure baptisée “opération jumelle". BONNE JOURNÉE...

Et non loin de cette région, fin des années 50...