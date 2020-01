Le drapeau de la flotte khaïr-ed-Dine Barberousse

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Histoire Création : mardi 28 janvier 2020 02:55 Mis à jour : mardi 28 janvier 2020 12:04 Publication : mardi 28 janvier 2020 02:55 Écrit par MedSouilah Affichages : 2382

Voilà le secret de l’étrange étoile à six branches sur l’étendard de Barberousse, premier Beylerbey d’Alger. Il est très probable que les symboles se trouvant à côté de la tablette datant de l’année 1242 de l’hégire (l’année 1826 du calendrier grégorien), soient ceux du pacha Kheïreddine Barberousse, même si la tablette est inscrite au nom de Husseïn Dey, dernier pacha d’Alger. Ces symboles, qui se composent d’une étoile à six branches, d’un croissant et d’une main (la « Pençe-i âl-i abâ » ou « main de Fatma », en turc) montrent des similitudes troublantes avec le « Barbaros Sancağı » (l’étendard de Barberousse, en turc) exposé au musée de la marine, à Beşiktaş, à Istanbul On rapporte que cet étendard a été conçu soit pendant les années de service du pacha Kheïreddine Barberousse en tant que Kaptan-ı Derya (Grand Amiral de la flotte ottomane), de 1534 à 1546, soit environ cinquante ans après sa mort.



L’étendard qu’on attribue au pacha Kheïreddine Barberousse est l’une des pièces les plus importantes du musée de la marine, à Beşiktaş.

L’étendard est en soie verte et est richement composé. Sur celui-ci on voit

des versets du Coran dans l’encadré d’en haut, le nom du noble Prophète,

et les noms des quatre premiers califes de l’Islam écrits à l’intérieur d’un croissant.

Au milieu de l’étendard se trouve le sabre du calife Ali, appelé Zülfikar

(..................... Dhoul Fiqar en arabe, c’est l’épée à deux pointes), à gauche de

celui-ci figure ce qu’on appelle Pençe-i Âl-i Abâ (plus connu sous le nom « la

main de Fatma »*), et en bas de l’étendard on voit le seau du prophète Soliman orné de motifs. On a utilisé de la soie blanche comme couleur de cette

figure et des écrits sur la bannière.

L’étendard est bordé de houppes vertes.

L’encadré comporte une partie du verset 13 de la sourate As-Saff (Les Rangs)

: « Nasroun minallahi wa fethoun qarib wa bechir-il-mou’minine » (« un secours

[venant] d’Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle

aux croyants ») ainsi que « Ya Mohammed (qsssl) ». Juste en dessous du

verset figure l’épée Zülfikar. A droite, au dessus de l’épée se trouve le nom

d’Abou Bakr, en bas le nom d’Othmân ; à gauche au dessus de l’épée se trouve

le nom d’Omar et en bas sur le même côté le nom d’Ali. Les noms des quatre

califes sont entourés par un croissant.

A gauche de la poignée de Zülfikar figure la main de Fatma, et en bas le

sceau du prophète Saloman (« Souleymane » en arabe). Le sceau du prophète Souleymane (Aleyhi Salam*) qui se compose de deux triangles entrelacés a été largement répandu et utilisé par les musulmans. A Istanbul, on voit ce sceau de Souleymane (Mühr-i Süleyman, en turc) dessiné sur le toit, les murs, et les vitres des fenêtres de plusieurs mosquées qui ont été bâties il ya des centaines d’années de cela. Ce sceau a été très utilisé comme broderie par les artisans décorateurs musulmans

sur du métal, du bois, en architecture, en tissage et dans beaucoup d’autres domaines. Dans les Tekke (bâtiments

où se réunissent les derviches d’un ordre soufi) et lieux semblables, on retrouve le sceau de Souleymane dessiné sur la coupole, le plafond, ou bien sur le seuil des portes. Le pacha Barberousse Kheïreddine a fait broder le motif du sceau de Souleymane sur son

drapeau pour « pouvoir contrôler les vents de la mer ». Et c’est ainsi qu’est née cette tradition.

Le prophète Souleymane, loué par le Saint Coran et dont Dieu a dit qu’il a créé une magnifique civilisation, a été un prophète « roi ». Comme indiqué dans le Coran, le « vent » soufflait dans la direction que Souleymane souhaitait par un simple ordre de ce dernier. Et

donc, comme il arrive à tout marin, le pacha Kheïreddine Barberousse s’est retrouvé directement confronté aux vents de la mer pendant la bataille de Prévéza, la plus grande bataille navale de son temps. Le pacha Kheïreddine Barberousse a sollicité l’aide de Dieu

face aux vents contraires. C’est ainsi que le pacha Kheïreddine Barberousse rapporte dans ses mémoires : « au dé-

but de la bataille, le vent du sud soufflait fortement. J’ai éparpillé sur la surface de la mer des feuilles sur lesquelles étaient écrits des versets du Saint Coran et j’ai prié Dieu Tout-Puissant, moi son humble et faible serviteur, de m’accorder la pitié et la bienveillance qu’il

ne m’avait pas accordées jusqu’à ce jour-là. Ma prière a été exaucée. Les vents se sont d’abord calmés, puis ont changé de direction. » (p.204) Cette étoile à six branches, largement et fréquemment utilisée dans l’histoire de la Turquie et de l’Islam a commencé,

au fil du temps, à être employée par les juifs et les francs-maçons sous le nom du « Seal of David » (Le sceau de David). Pendant les périodes suivantes, les juifs ont adopté ce seau comme un symbole sacré, et l’ont brodé sur les étendards, les fanions et les amulettes

et ont en fait un talisman (pour se protéger) contre la sorcellerie. Et quand ce symbole est devenu de plus en plus fréquemment employé par les juifs, son usage à ce moment-là a diminué chez les musulmans pour être complètement abandonné de nos jours.

Dans un document daté du 22 septembre 1916, qui se trouve dans les archives historiques de la marine, à l’Istanbul Deniz

Müzesi (Musée de la marine de la ville d’Istanbul), l’étendard qui repose sur le tombeau, au mausolée du pacha Kheï-

reddine Barberousse, est présenté comme suit : « ceci est l’unique étendard qui nous est parvenu entre les mains parmi les étendards qui ont été hissés sur les galères, durant les heures glorieuses de la marine ottomane. »

Les ressemblances entre cet étendard et les signes qui figurent à l’entrée du bâtiment de l’Amirauté à Alger est un héritage encore vivace du pacha Kheïreddine Barberousse.

Si on faisait une recherche encore plus approfondie au bâtiment de l’Amirauté à Alger, la recherche sur les monuments et vestiges laissés par le pacha Kheïreddine Barberousse et les Turcs (en Algérie) dévoilerait des détails plus surprenants encore et donnerait des ré-sultats fructueux.

Malheureusement, il ne nous a pas été possible de continuer notre chemin à l’intérieur du bâtiment de l’Amirauté mais nous continuons nos tentatives de recherches au sujet de cette importante région historique (l’Algérie) dans l’histoire de notre marine.

Souad Abdessaid avec Hocine Baouche. Posté à la rédaction.