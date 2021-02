Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Vieux souvenir: JSD Basket-ball. 1976

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Histoire Création : jeudi 11 février 2021 13:44 Mis à jour : vendredi 12 février 2021 18:45 Publication : vendredi 12 février 2021 13:44 Écrit par MedSouilah Affichages : 2878

Voici une Photo de l'équipe senior de basket-ball de la J.S.D, prise le 26.12.1976 au terrain de basket de Jijel avant la rencontre contre les PTT Annaba.

Score final: JSD 99 PTT ANNABA 90

Accroupis de gauche à droite : Youcef Lamri,Med Zennir,Omar Roula,A/rahim Mebrouk,Khirou Mahrane et Med Bousseloua.

Debouts de gauche à droite : Mahfoud Taffer (cap),Mustapha Ramdane,Kamel Roula,Fayçal Lamri,Nasreddine Belhimeur et A/NOUR Amokrane.

Absents sur notre photo : Deux géants du basket-ball à Jijel (DA MALEK NAFA et DA Med BIBI).

Nous avons réellement vécu de grands moments de convivialité dans ce terrain de basket-ball, que de bons souvenirs.



Message et Photo d'un ami : Khirou Mahrane