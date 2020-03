Ouled Askeur (Jijel): La Wilaya II historique

Bonjour. Nous sommes le 18 Mars, 5 heures passée de quelques minutes, la pluie attendue n'est pas encore arrivée.

Nous sommes également à la veille du 19 mars 1962, une journée historique, où, à midi, le cessez-le feu négocié dans le cadre des accords d'Evian prend effet et met ainsi fin à la guerre.

Un peu d'histoire: Culminant à plus de 1.000 mètres d’altitude et perdu au milieu de massifs montagneux où se côtoient royalement oliviers et pins d’Alep, Ouled Askeur (Jijel) est pourtant témoin de hauts faits d’armes de la glorieuse Révolution algérienne.