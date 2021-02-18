18 Février: Journée nationale du chahid
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- Catégorie : Histoire
- Création : jeudi 18 février 2021 12:54
- Mis à jour : jeudi 18 février 2021 18:24
- Publication : jeudi 18 février 2021 12:54
- Écrit par MedSouilah
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La commémoration de la Journée nationale du chahid symbolise la fidélité aux milliers d'Algériens qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Elle est aussi une des dates historiques les plus significatives du passé révolutionnaire de notre peuple.
Allah Yarham Echouhads Al-Abrar.
*** 18 فيفري 1947 : استعدادا للعمل المسلح ، أنشأ المناضلون المنظمة الخاصة في حي بلكور بالجزائر العاصمة بقيادة المناضل " محمد بلوزداد "، وهي الجناح المسلح لحركة اننصار الحريات الديمقراطية .
*** 18 فيفري 1957 : صدر قرار 1012 للدورة 11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية اعترفت بموجبه للشعب الجزائري بحق تقرير مصيره .
*** 18 فيفري 1959 : جدد الرئيس التونسي ، الحبيب بورقيبة ، في ندوة صحفية اعتراف بلاده بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ودعمه للثورة الجزائرية .
*** 18 فيفري 1962 : سافر الوفد المفاوض الجزائري إلى تونس لعرض ما توصل إليه من نتائج على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وعلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية .
في يوم السبت 7 جانفي 1956
نظم جيش التحرير الوطني كمينا للعدو في مشتة تشطحت قرب فيلاج الشقفة.
فجاءت سيارة إستعمارية أطلقنا عليها النار مات من العدو أكثر من 20 جندي إستعماري كما جرح إثنان و كان عدد المجاهدين 9 جنود.
و في يوم 8 رجع العدو إلى هذه المشتة المذكورة و قتل تسعة 9 من المواطنين من بينهم أحمد حمدان.
تحي الجزائر و رحم الله شهدائنا.
سجيل المساعد اﻷول الحاج عبد الحميد دريدي (رحمه الله و جعله من أهل الجنة يا رب)
من برج الطهر
اخواني لا تنساو الشهداء
اللي ضحاو على حياة البلاد
بالدموع والدماء احموا ترابكم
خلو الاهل والصحبة مع الاولاد
صوتهم من القبور يناديكم
S’ils avaient sacrifié leurs vies, pour que nous vivions, dans la justice et la liberté, malheureusement on n’a pas été, à la hauteur de leur immense sacrifice.
Ecoutons un des chefs historiques, de la révolution de l’indépendance, Le colonel ALN El Hadj Lakhdar, faire un triste constat, car le serment, donné aux martyrs, a été trahi...