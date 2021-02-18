18 Février: Journée nationale du chahid

*** 18 فيفري 1947 : استعدادا للعمل المسلح ، أنشأ المناضلون المنظمة الخاصة في حي بلكور بالجزائر العاصمة بقيادة المناضل " محمد بلوزداد "، وهي الجناح المسلح لحركة اننصار الحريات الديمقراطية .

*** 18 فيفري 1957 : صدر قرار 1012 للدورة 11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية اعترفت بموجبه للشعب الجزائري بحق تقرير مصيره .

*** 18 فيفري 1959 : جدد الرئيس التونسي ، الحبيب بورقيبة ، في ندوة صحفية اعتراف بلاده بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ودعمه للثورة الجزائرية .

*** 18 فيفري 1962 : سافر الوفد المفاوض الجزائري إلى تونس لعرض ما توصل إليه من نتائج على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وعلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية .