Souvenirs délicieux de notre école primaire.

Ya Hasra...C'est dans cette école que nous avons commencé l'école primaire...

Un hommage aux anciens profs, les défunts: Bencharif Brahim, Chabouni Mohamed, et tous les autres...

Après plus de 50 ans, il m'est arrivé de faire des rêves dans ces couloirs et classes !

Je voyais des petits souvenirs délicieux et superficiels...

Je voyais, les différents jeux: Les billes, l'élastique, la marelle, les cartes...

Ou encore: les livres et la lecture, avec les poèmes et les fables. Les fêtes et kermesse de fin d'année.

La dictée, l'écriture et les tables de multiplication...

Le lieu ? L’îlot des bienvenus au fond de l'image, vous le dira... Allez bonne journée

أهدي لها تحياتي مدرستي الحبيبة.

Jijelinfo Med Souilah