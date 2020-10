UNE AUTRE PAGE D'HISTOIRE...

A l’occasion du premier novembre, voici une autre histoire à écrire, pour dénoncer encore une fois les massacres perpétrés en Algérie, nous vous présentons une autre page histoire, qui est aussi une partie intégrante de l’Histoire de notre pays.

Elle a eu lieu le 20 Mai 58, juste devant ces genets en fleurs en image prise dans la région de Bouraoui Belahdef.

Au pied de la montagne Aassa à Taza, c’est là que la wilaya du nord Constantinois s’est rassemblée.

C’est là aussi que cinq Moudjahidines et des dizaines de civiles sont tombés au champ d’honneur.

Le chahid Aami Mohamed Benhmidat Fenghour a été tué juste devant ces genets en fleurs.

Et juste en bas de cette route, devant cette maison de montagne, trois martyrs ont été atrocement torturés.

Il s’agit des défunts: Ammar Boucha, le maitre du coran, Aami Ahsène Chelli, et un membre de la famille Boudiba, que dieu aie leurs âmes…!

Et devant cette fumée, des enfants et des femmes ont été massacrés par les hélicoptères et les avions de guerre…

En effet, aucune famille n’a été épargnée par la sauvagerie colonialiste, lors de ces sanglantes journées.

Ceux qui les ont vécues, comme nos amis témoins, qui nous ont transmis ce message, s’en souviendront jusqu’à l’ultime instant de leur existence.

Cette triste histoire mérite bien un livre, plus qu’une simple petite émission…!Frown

Notre wilaya possède ses particularités « Montagnes » qui la distinguent des autres cités.Une véritable école de nationalisme…!

Allah Yarham Echoudas El Abrar !



Souilah Med Jijelinfo.