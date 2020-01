Message d'un ami...

Bonjour Mohamed,

"... comment vas-tu? cela fait longtemps que nous n'avons pas échangé... Pour commencer, je te souhaite une bonne et heureuse année, à toi et à ta famille.

Je t'envoie aussi une photo du Col d'El Aouana sous la neige (années 50) et une autre de la région de Sidi Abd-el-Aziz qui m'intrigue parce qu'elle est intitulée "vers le Col de Selma"... Or les 2 endroits sont assez distants il me semble. Qu'en penses-tu ? ... "

- Oui en effet, pour la deuxième image, il s'agit bel et bien de sidi abdelaziz, car le terrain est sablonneux, jusqu'à la montagne.



Paul Isel

MedSouilah