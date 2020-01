16 janvier 1992, 16 janvier 2020. Hommage à si Tayeb...

Bonjour. Il est 03:00, je me suis réveillé déjà à 2 heures. Une vilaine grippe me dérange. La journée s'annonce très belle.

Je me sent beaucoup mieux, apres deux jours de Fièvre, maux de tête, courbatures et fatigue extrême, toux douloureuse, j'étais aux prises avec une vilaine grippe