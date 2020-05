Une autre page d'histoire: La bataille de "Faj Al-Tuffah" dans "Beni foughal". Djebel El-Ma El-Bared.

Nous étions stationnés dans la mechta de "Goubia", au cœur des Benifoughales, qui était une zone interdite, et toutes nos maisons ont été détruites et dépourvues de ses habitants à l'exception de certains militants et de leurs familles.

Nous étions une division de l'Armée de libération nationale dirigée par le frère "Belhadj Mohamed", que dieu lui fasse miséricorde.

Le deuxième jour de notre arrivée dans le village susmentionné, la patrouille s'est rendue tôt le matin, comme d'habitude, à l'endroit stratégique appelé "El-ma el-bared" et, a tendu une embuscade.

Le jour venu, la patrouille, avait découvert la présence de l'ennemi à proximité, alors un soldat est revenu dans la division pour nous dire l'existence de l'ennemi, et nous nous sommes levés de notre sommeil...

Nous avons pris notre petit-déjeuner, alors il a dit au responsable de la division qui nous avait ordonné à l'époque de se préparer et de se rendre à l'endroit où se trouvait la patrouille. Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés rapidement, et lorsque nous avons atteint l'endroit, le personnel ennemi est également arrivé et est entré dans l'embuscade et la bataille qui a duré une heure a commencé, l'ennemi nous a forcés à fuir vers le centre de Selma, alors nous l'avons poursuivi et poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet qui surplombe le centre de "Selma". Nous avons donc quitté le champ de bataille.

4 avions sont intervenus après cette opération, mais l'intensité de la forêt, les a empêchés d'atteindre leurs objectif.

Ils avaient commencés à envoyer des roquettes et des coups de feu de leurs mitrailleuses sans discernement sans nous révéler, et, elles été destinés à protéger leurs soldats qui sont entrés dans la terreur et la panique après que beaucoup d'entre eux ont été tués, car leurs pertes étaient importantes.

Nous avons également perdu le soldat nommé "24", que Dieu lui fasse miséricorde, et un soldat qui était notre frère "Merazka Mouloud", qui a été grièvement blessé au début de la bataille à cause d'une mitraillette, et, la blessure était sur le côté de l'estomac, où nous l'avons laissé dans un endroit caché dans la forêt, et nous avons continué à ramper derrière L'ennemi.

Quand nous sommes revenus vers lui, nous ne l'avons pas trouvé là où nous l'avons laissé, nous avons donc dit qu'il aurait pu se déplacer ailleurs... ⭕️ A SUIVRE..

Traduction: Souilah Med Jijelinfo

Témoignage du moudjahid le défunt Daghmoume Cherif dit Si Cherif Tighladane, en image ici

من مذكرات المجاهد المرحوم دغموم الشريف المدعو السي شريف تيغلادان

جيجل : من جبال ايراقن عام 1959

1-دغموم الشريف

2- رموم محمود

3- قميحة مولود