II- SUITE - Une autre page d'histoire: La bataille de "Faj Al-Tuffah" dans "Beni foughal". Djebel El-Ma El-Bared...

Voyons la suite de notre page d'histoire, durant cette époque de la fin des années 50, début des années 60, la guerre faisait rage sur les hauteurs Jijellienne, devenues dans leurs majorité, des zones interdites. les forces coloniales d'occupation lançaient une opération militaire d'envergure baptisée “opération jumelle".

Ah ya Zamen ! Celui qui a vécue cette période, nous dira aujourd'hui, que l'indépendance s'arrache, elle se donne pas !

Le défunt Moudjahid Si Cherif raconte: Apres la bataille, nous avons également perdu le soldat nommé "24", que Dieu lui fasse miséricorde, et un soldat qui était notre frère "Merazka Mouloud", qui a été grièvement blessé au début de la bataille à cause d'une mitraillette, et, la blessure était sur le côté de l'estomac, où nous l'avons laissé dans un endroit caché dans la forêt, et nous avons continué à ramper derrière L'ennemi.

Quand nous sommes revenus vers lui, nous ne l'avons pas trouvé là où nous l'avons laissé, nous avons donc dit qu'il aurait pu se déplacer ailleurs... ici premiere partie

Nous nous sommes dispersés pour le rechercher, et l'avons trouvé à environ 300 mètres dans un état très grave, car ses entrailles sont sorties de son estomac en raison de l'expansion de l'ouverture de la plaie, qui était d'environ 4 cm de diamètre, et mélangée avec des herbes et des feuilles d'arbres secs, nous avons donc purifié ses tripes autant que nous le pouvions, puis nous l'avons insérée dans son estomac et l'avons amenée mont Djebel"Bouhanche", où se trouvent les infirmières, qui ont nettoyé son intestin intérieur des herbes et nettoyé ses blessures externes, puis l'ont reposé de l'autre côté et couvert ce trou de bande a gaz.

Par miracle, il a été sauvé, et avait rejoint le groupe à nouveau, en continuant sa lutte jusqu'à ce qu'il soit à nouveau blessé par balle à l'oreille, puis, il a de nouveau récupéré, alors qu'il est encore en vie à ce jour...

⭕️ A SUIVRE.../

Traduction: Souilah Med Jijelinfo

Témoignage du moudjahid le défunt Daghmoume Cherif dit Si Cherif Tighladane, en image ici https://jijel.info/…/100619567_572323673421491_707817960787…

من مذكرات المجاهد المرحوم دغموم الشريف المدعو السي شريف تيغلادان