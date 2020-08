LE FRONT ALGÉRIEN POUR LA DÉFENSE ET LE RESPECT DE LA LIBERTÉ (FADRL)

Le 5 août 1951 à Alger, est proclamée la constitution du "Front algérien pour la défense et le respect de la liberté (FADRL). C'est l'annonce officielle, devant une assemblée de 700 délégués, de l'accord conlu le 27 juillet entre les trois partis nationaux, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), le Parti commuiste algérien (PCA), l'Union démocratique du manifeste algérien (UDMA), auxquels s'est jointe l'Association des Oulémas. L'accord, conclu, après quatre jours de discussions serrées, est "un fait grandiose", écrit El Manar, l'organe en langue arabe du MTLD. "C'est une immense joie", souligne de son côté Liberté, l'organe du PCA, dans son édito sous le titre : "Le Front algérien pour la défense et le respect de la liberté, premier pas décisif dans la voie de l'union pour l'indépendance nationale".

L'assemblée générale du 5 août 1951 fut tenue au cinéma Donyazad, rue Colonna d'Ornano (actuelle rue Abane Ramdane). Cheikh Larbi Tebessi, dirigeant de l'Association des Oulémas, dit, en substance, dans son discours d'ouverture : "Vous tous, Algériens, Algériens de naissance ou d'adoption, de vieille ou de nouvelle souche, vous êtes unis et c'est très bien, car l'union, c'est le voilier qui mène au succés...O électeurs du premier collège ! catholiques, israêlites, méditez, comprenez la situation de l'Algérie ! Faites triompher la démocratie et les conseils des prophètes et non le colonialisme, le fascisme, le racisme et les égoîsmes de politiciens tarés, car les peuples seuls restent..."

Le représentant de l'UDMA lui succède pour demander "toutes les libertés, liberté de penser et liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté de circuler". Au nom du PCA, Larbi Bouhali souligne dans son allocution : "On ne pourra parler réellement de liberté, de paix et de bien-être dans notre pays que lorsqu'il jouira de sa pleine indépendance nationale". Dans le discours de clôture, Ahmed Mezerna, dirigeant du MTLD, rappelle qu'"il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel, notre but final à tous : voir l'Algérie recouvrer sa souveraineté".

L'accord d'union s'est fait sur les objectifs suivants :

1 - Annulation des élections truquées du 17 juin 1951;

2 - Respect de la liberté de vote dans le 2 ème collège;

3 - Respect des libertés de conscience, d'opinion, de presse et de réunion;

4 - Libération des emprisonnés politiques et levée des mesures d'exception qui frappent Messali Hadj;

5 - Fin de l'ingérence administrative dans les affaires du culte musulman.

Le Front, salué avec enthousiasme à sa naissance, a cependant une brève existance. Il se disloque quelques mois après. Ses objectifs trés limités étaient en deça des exigences du moment.

Mohamed Rebah