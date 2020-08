La nuit du 10 août 1956

Dans la nuit du 10 août 1956, à la Casbah, une violente déflagration ébranla la rue de Thèbes. Une bombe très puissante avait été déposée au pied de la bâtisse numéro 9.

L'explosion provoqua des dégâts importants à 150 mètres à la ronde. La voûte supportant deux pâtés de maisons s'écroula. Les rues voisines de Pyramides et des Abebcerrages furent complètement endommagées.

Autour de la bâtisse ciblée, les maisons portant les numéros 9 bis, 8 et 10 s'écroulèrent. Des dizaines de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. La presse coloniale parla de 15 morts dont 9 enfants et 32 blessés, mais les habitants de la Casbah déplorèrent 75 morts et de nombreux blessés.

Dans un communiqué publié sur le quotidien du soir, "Dernière Heure", une organisation appelée "Comité antirépublicain des Quarante" revendiqua l'attentat. Ce groupe fasciste, créé au début de l'année 1956, s'était fixé comme cibles les quartiers à forte densité musulmane. Il avait adressé des lettres de menaces de mort à plusieurs habitants de la Casbah. "Pour un Européen tué, un pâté de maisons de la Casbah sautera", écrivait-il.

L'acte abominable, couvert par le ministre résidant, gouverneur général, Robert Lacoste, fut commis au moment oû se tenaient, dit-on, des pourparlers entre le FLN et le Gouvernement français, à Belgrade et à Rome.

En fait, l'attentat fut perpétré par l'ORAF, Organisation de la résistance de l'Algérie française, créée par le docteur Kovacs, en alliance avec l'union française nord-africaine créée par Robert Martel avec Boyer Banse, ancien directeur au Gouvernement Général.

Sont aussi membres de l'ORAF le docteur Jean-claude Pérez, André Achiary, Joseph Ortiz (PN), patron du café Le Forum d'Alger, Philippe Castille, lieutenant de réserve du 11 ème choc, le service d'action du SDECE.

Cette organisation terroriste comprenait des policiers en exercice et des anciens des services secrets, experts en explosifs, des membres des unités territoriales dirigées par Marcel Ronda, unités qui formeront plus tard une des ossatures militaires de l'OAS, organisation de l'armée secrète.

L'attentat fut monté par le sinistre André Achyari, chef des groupes armés de la coalition fasciste. Il charga pour cette opération le commissaire Troujat et Michel Fessoz, un représentant de commerce.

La bombe de 30 kilos fut placée par Michel Fessoz, accompagné de Toujat. (...)

La nuit du 10 août 1956 reste gravée dans la mémoire des gens de la Casbah. Les témoins survivants de ce drame se souviennent que, le moment de panique passé, ce fut la mobilisation. Dés le lendemain - un samedi - les dockers du port d'Alger débrayèrent. Mais cela ne suffisait pas pour la population martyrisée qui voulait descendre sur la ville européenne et venger ses morts. Le FLN lança dés le soir une opération commando sur la ville européenne qui entourait la Casbah. Dimanche, le jour des obsèques des victimes, les commerçants baissèrent les rideaux de leurs magasins. Devant les cercueils, défilèrent plus de 4000 personnes, venues des quartiers musulmants d'Alger. Les femmes étaient nombreuses. Leurs "you-you" ajoutèrent à la forte émotion qui étreignait la rue de Thèbes. Effrayée, l'armée française procéda au bouclage de la Casbah.

(Extrait du livre Taleb Abderrahmane guillotiné le 24 avril 1958)

Mohamed Rebah