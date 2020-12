Hommage à Ferhat Abbas

Ferhat Abbas, dont on célèbre ce 24 décembre 2020, le 35ème anniversaire de sa mort, a mené toute une vie faite de droiture avec pour ligne de conduite constante, la vertu morale, la vertu de l'exemple et de la fidélité aux principes. Je hais la violence, je hais plus encore l'injustice et le conservatisme des castes repues a-t-il souligné dans son livre la Nuit Coloniale...

Allah Yarahmou birahmatih

عاش فرحات عباس ، الذي يُحتفل بذكراه الخامسة والثلاثين لوفاته في 24 ديسمبر 2020 ، حياة الاستقامة مع الفضيلة الأخلاقية والقدوة والولاء للمبادئ كخط ثابت للسلوك. أكره العنف ، أكره الظلم ومحافظة الطوائف المتخلفة أكثر ، أكد في كتابه La Nuit Coloniale ...

الله يرحمه برحمته