Ya Hasra...C'est dans cette école que nous avons commencé l'école primaire, avec le défunt en image CHABOUNI Mohamed et BENCHARIF Brahim Allah Yarhamhoum birahmatih...

Après plus de 50 ans, il m'est arrivé de faire des rêves dans ces couloirs et classes avec Monsieur Chabouni que nous avons toujours respecté.

Je voyais des petits souvenirs délicieux et superficiels...

Je voyais, les différents jeux: Les billes, l'élastique, la marelle, les cartes...

Ou encore: les livres et la lecture, avec les poèmes et les fables. Les fêtes et kermesse de fin d'année.

La dictée, l'écriture et les tables de multiplication...