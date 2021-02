Les 3 compagnies du 20eme de ligne embarqués sur le météore viennent de débarques, j’espère que le renfort va relever le moral de nos chefs indigènes et des tribus voisines de la ville ; mais pour empêcher que le mouvement insurrectionnel, je vois qu’il serait urgent de former un camps de 8 à 1200 hommes dans la plaine de El Agadi* de El Aouana. Par mesure de prudence j’ai fait rentrer Mr le Noble que j’avais envoyé à l’Oued Bourchaid pour bien se rendre compte de la situation, il a vu lui même la physionomie des gens que les caids engageaient. Le caïd prés du quel se trouve son frère, est,,,,,,,, contre les Beni Amrane Djebalah, et l’autre contre les Ouled Boubker d’El aouana, et les tribus de Dar el Batah, J’ai su que quelques uns des principaux meneur parmi eux :

Braham Boussoufa d’El Aouana

Ben ceridi Messaoud des Beni Ouarzeddine

Boudjemaa ali Khoja Adel de Tababort

M Ben yazid chiekh des Ait Achour, et plusieurs autres moins importants s’étaient rendus il y a 5 jours chez les dissidents de takitount et du Babor, pour les décider a marcher avec eux.

* Agadi= ARBID Ali