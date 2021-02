La gazouz Boualem, en fait, c’est celle de Youssef Hammoud et de son digne fils héritier Boualem qui, lui, a inventé le célébrissime Selecto. Mais là, il est plutôt question de La Royale dont le nom de label est en soi un vocable, un adjectif, voire même un superlatif. La Royale, c’est mon grand-père maternel, boulanger de Soustara qui m’en a parlé un jour, moi qui ne l’ai jamais bue et même pas vue. Cette limonade enchanteresse, selon mon patriarche, c’est Youssef Hammoud, le fondateur de la maison éponyme qui l’a créée. Sublimissime eau de jouvence, La Royale remporta la médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris, en 1889. Cette eau, puisée dans le nahr él kawthar, le fleuve de la félicité éternelle, promis par Allah au plus méritant de ses croyants, le Prophète (QSSL), a été donc conçue par l’aromatiseur de génie que fut Youssef Hammoud. Cet alchimiste distillait en effet des essences de manière traditionnelle, à partir de citrons jaunes et verts dûment sélectionnés. Et c’est cela qui a donné son goût royal à La Royale. De cette dive bouteille, c’est à dire divine, du latin diva et de son masculin divus, le grand Omar Racim, génie de la miniature et poète à ses heures jamais perdues, a composé un savoureux haïku algérien, qui sera le slogan-pub de La Royale. Omar Racim dit alors que « cette limonade est pure, et le cœur en est réjoui ; de tous les maux elle guérit, illumine les esprits et les remet à l’endroit, cette boisson est de parfaite composition et de subtile dosage, alors demandez-la pour être heureux ». La Royale n’existe plus et l’actuelle limonade blanche de Hammoud est un lointain ersatz, sirupeux et lourd de ses adjonctions chimiques de gaz. Rien à voir donc avec La Royale, si divinement bonne qu’on dit désormais de quelqu’un de sympa, ness mlah et d’un commerce agréable, « hada gazouz ».