بعد نهاية الإنتفاضة وإخماد شرارتها في وقت وجيز، ارسل الجنرال Duval تقرير إلى الحكومة الفرنسية وجاء فيه

Je vous ai donné la paix pour dix ans, si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et probablement de façon irrémédiable .

بالفعل فقد تكهن هذا الجنرال لما هو قادم فبعد مرور 09 سنوات و 06 أشهر إندلعت ثورة التحرير المجيدة التي لم يستطع الإستعمار إخماد لهيبها وحررت البلاد من جبروت فرنسا الإستعمارية.

avec kherrata mémoires