Nous sommes déjà embarqués sur les camions pour rentrer au poste, d’un seul coup des explosions retentissent dans les flammes. On a pensé que le feu a découvert des caches d’armes et de munitions des Fels.

Nous sommes déjà embarqués sur les camions pour rentrer au poste, d’un seul coup des explosions retentissent dans les flammes. On a pensé que le feu a découvert des caches d’armes et de munitions des Fels.

1° Section en tête durant la progression l’Adjudant Gouarec chef de la 1° section me dit, il y a des gars qui ont brulé dans les flammes et on les cherche.

1° Section en tête durant la progression l’Adjudant Gouarec chef de la 1° section me dit, il y a des gars qui ont brulé dans les flammes et on les cherche.

« Voila le premier » me dit-il. Je ne vois rien. Là tout près et en effet je vois mais on peut confondre un homme accroupi face contre terre à la taille rétrécie avec un arbre calciné.

« Voila le premier » me dit-il. Je ne vois rien. Là tout près et en effet je vois mais on peut confondre un homme accroupi face contre terre à la taille rétrécie avec un arbre calciné.