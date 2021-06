IL FUT UN TEMPS...

كل شيء يموت حتي الذكريات وحتى أنبل العواطف، ويحل محلها نوع من الحكمة الباردة يجعل الندم يهدأ... انقسم العديد منا إلى قسمين ، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل... لي يعرف هذه اللؤلؤة أيام زمان يشاطرني الرأي... نتمني الخير كل الخير لأبناء هذا الوطن العزيز الغالي.

Tout meurt, même les souvenirs et même les plus nobles des émotions, et ils sont remplacés par une sorte de sagesse froide qui fait disparaître les regrets ...

Beaucoup d'entre nous se sont séparés en deux parties, l'une qui regrette le passé et l'autre qui craint l'avenir ...

Qui a connus cette perle autrefois, partagera mon avis ...

Nous souhaitons le meilleur aux fils de ce cher pays. Bonne journée à toutes et à tous...