Ancienne photo inédite des années 20

Ecole et une partie du jardin scolaire Ain Adafel, située sur les hauteurs d'El-Aouana et la carrière de Cavallo.

Ecole et une partie du jardin scolaire Ain Adafel, située sur les hauteurs d'El-Aouana et la carrière de Cavallo.

Et oui cette école avec celle de Khrachecha est l'une des plus anciennes de la wilaya. C'est une photo collection Eyrinoux, et qui m'a été envoyée par notre ami: