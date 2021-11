Monts des babors: situation géographique stratégique de la région sise à proximité des bornes frontalières des trois wilayas de Béjaïa, Sétif et Jijel, qui facilite l’intensité de la révolution et des réactions militaires de la part de l’ALN, on relève l’adhésion totale et la détermination de la population acquise à la cause nationale, voire l'indépendance.