Le 28 novembre 1956, au matin, Mohamed Bahria, Mouloud Benabdallah, Abdelkader Chemli, Mohamed Chemli, M'hamed Dadou, Abdelkader Riad, Hamoud Saadoun, Hocine Saadoun et Nour Eddine Saadoun étaient pris en otage et fusillés par les soldats du 22ème R.I de l'armée française, soutenus par les miliciens de Cherchell. Quelques jours après, Amar Hamoud, les frères Youcef Khodja et Dziri Mokadem étaient également pris en otage et sauvagement assassinés.

Pour faire vivre leur souvenir, une CEREMONIE DE RECUEILLEMENT aura lieu au CIMETIERE DE CHERCHELL SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 A 10 HEURES mohamed rebah