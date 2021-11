Photo ancienne de Jijel

مع الصور القديمة و النادرة إليكم اليوم صورة نادرة قديمة لحي بومارشي من جيجل

Ce bâtiment qui s'étale sur une centaine de mètres a été construit dans le cadre du plan de CONSTANTINE lancé par DE GAULLE,après 1958 pour s'attirer les grâces du peuple ALGERIEN. Ce sont des habitations dites BON MARCHE, qui se sont avérées incommodes, d'une exiguité hors norme, les habitants appelaient ces 2 ou 3 bâtiments les cages à poules. Finalement à l'aube de l'indépendance, ils seront détruits pour leurs insalubrités, leurs incommodités, et l'érosion marine qui a eu raison du béton exposé aux intempéries? et les familles avaient été relogées dans des demeures plus humanisées, et plus convenables. Le terre-plein en friche c'est la face nord-ouest du rivage qui donne sur EBGHIDRA, les 4 COINS, le CARRE, EL ZEREK, et le vieil abattoir qu'on ne voit pas sur la photo. Maintenant, tout est changé, et tout a changé, avec les travaux d'aménagement et d'embellissement que longe le Boulevard du COMMANDANT HOCINE ROUIBAH. appelé aussi le GRAND BOULEVARD.

Commentaire/Hadj Mohamed Kennaf

photo de notre ami Nabil Boubezari