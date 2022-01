JIJEL Récupération de 3 pièces de monnaie datant des époques romaine et ottomane

■ Les éléments de la Police judiciaire de la sûreté de daïra d’El-Milia (Jijel) ont récupéré trois pièces de monnaie ancienne remontant aux époques romaine et ottomane et ont arrêté trois présumés suspects, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L'opération a été effectuée lors d’une patrouille des éléments de la Police judiciaire à la gare routière d’El-Milia au cours de laquelle trois individus suspects ont été interpellés et soumis à la fouille corporelle qui a révélé que l’un d’eux était en possession de trois pièces de monnaie de couleur jaune "vraisemblablement ancienne", selon la même source.

Les pièces ont été récupérées et une enquête a été ouverte, a ajouté la même source, précisant que l’expertise menée par les services compétents a montré que les pièces constituent "un patrimoine culturel rare. Deux d’entre elles, en bronze, datent de la période romaine, tandis que la troisième, en or, remonte à la période ottomane".

La même source a ajouté que la perquisition d’une des maisons des mis en cause a permis la saisie d’outils utilisés dans les fouilles.

Après l’accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes et placées sous mandat de dépôt pour "possession de pièces archéologiques protégées par la loi en vue de leur vente illégale, non-déclaration de découverte archéologique et fouilles archéologiques non autorisées", a-t-on indiqué de source sécuritaire.



APS