Du coté de la corniche: Attention route glissante. Rappel

Sujet réédité: Voilà les raisons des tragédies survenues à Ghar El-Baz "Voir cette image parlante". Ce n'est ni les virages, ni "le Triangle des Bermudes ou région hantée, cité dans la presse..." .

Ces derniers jours, la chaussée est très glissante du coté de la corniche, et partout sur le littoral, dans les zones humides, mais aussi du coté de Bouziane en allant vers El-Milia.

ça m'est arrivé ces derniers jours sur la descente menant au port en construction à El-Apuana, du coté du petit îlot, impossible de contrôler son véhicule, je l'ai échappé belle...Les plaques de signalisation sont pratiquement inexistantes. Combinés, la pluie fine, le froid et l’humidité rendent les routes glissantes et très dangereuses. Les autorités doivent placer les plaques de signalisation et sensibiliser les citoyens... La prudence est de mise. Bonne à journée toutes et à tous...

La chaussée doit être légèrement grattée ou conçue pour ce genre de situation, pour la rendre moins glissante. Des rainures au sens de la pente pour qu'il y aura moins de gel...

Sur chaussée glissante, il faut réduire sa vitesse le plus progressivement possible. Le simple fait de lâcher brutalement l’accélérateur peut suffire à déséquilibrer le véhicule surtout dans cette zone de la corniche de Cavallo à Béjaia...

IMAGE AGRANDIE ICI