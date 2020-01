Prudence sur les routes. Un mauvais souvenir de voyage.

Lors d'un voyage à Alger, j'ai gardé en mémoire un mauvais souvenir. Tout se passait bien depuis tôt le matin, en compagnie de mon fils aîné. Nous nous sommes arrêtés avant d'arriver à Sétif, prendre un petit repos, et aussitôt engagés dans la fameuse autoroute est ouest, mon fils, m'a fait cette remarque: L’absence de la signalisation et la dégradation de la chaussée mettent en danger les automobilistes.

J'avais aussi remarqué que la conduite sur ce tronçon, notamment entre Bouira et Sétif, est devenu, un haut risque, il présente déjà beaucoup de défauts, les virages aussi mal signalés, mais surtout l'insécurité qui règne dans cette région. Ouf ! On aurait du prendre notre trajet habituel, qui ressemble à Guerrouche: Béjaia Azzazga. Mais trop tard !

Comme mes habitudes, je roulais très calmement, un CD d'El-Hadj El-Anka, en marche, quand soudain, j’aperçus, une petite voiture toute neuve, voulant stationner au niveau de Lakhdaria, s'envoler à cause de cette dégradation que vous allez constaté en image.

Le pauvre père de famille a été pris au piège, comme les nombreux automobilistes, notamment ceux circulant à vive allure.

Le chauffeur n'avait certainement pas remarqué cette chaussée, devenue un oued et avait aggravé les conditions de circulation et aussi de stationnement d'urgence pour les automobilistes.

Dieu Merci, il y a eu plus de peur que de mal, mais les larmes de cette petite famille, sont restées gravées dans ma mémoire.

Enfin, en conclusion soyons très vigilants, notamment sur l'axe BOUIRA LAKHDARIA, à cause d'affaissement et glissement de terrain; au niveau du viaduc Oued Rekham, le tunnel ain chriki... Et aussi cette grande déscente de Kadiria, jusqu'à Lakhdaria.

De très grands bouchons de circulation ont été constatés, surtout les week-end.

Allez bon week-end à toutes et à tous. Soyez très très prudents sur les routes...