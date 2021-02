TISSBILANE- Djemaa beni habibi – Un éden méditerranéen

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mardi 2 février 2021 04:32 Mis à jour : mercredi 3 février 2021 18:01 Publication : mercredi 3 février 2021 04:32 Écrit par MedSouilah Affichages : 5443

Djemaa Beni Habibi est une commune de la wilaya de Jijel située au nord-est de la wilaya près des côtes méditerranéennes, à 40 km à l’est de la ville de Jijel et à 90 km au nord-ouest de la ville de Constantine. Son territoire (48,75 Km²) est limité par le flanc ouest de la vallée Oued El Kebir et le mont Seddat (935 m).

Le relief de la commune est formé en grande majorité d’une chaîne de montagnes couvertes de forêts de chênes, pins, saules, ormes et d’oliviers. Ces montagnes entourent quelques plaines étroites dont la plus importante est située à l’est (environ 800 hectares). Le climat est tempéré, chaud et sec en été, pluvieux et humide en hiver... BONNE SOIREE...

MedSouilah

afalaz. Photo: Ziad