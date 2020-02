Il était une fois l'école. La leçon de morale...

Les précieux souvenirs. Les belles choses de la vie! Voici un vieux souvenir, qui ne laisse pas insensible les nostalgiques. Ce qui doit être enseigné... Chaque jour, on écrira sur le cahier, la phrase qui devra aider l’enfant à devenir un bon citoyen. l’ordre et le soin, l’obéissance, l’écolier travailleur, attentif, le respect des parents ou des maîtres, la politesse, le bon camarade etc ...

La petite phrase qui illustre ou résume l’entretien est écrite au tableau :

« Je prendrai grand soin de mes affaires », « J’écouterai toujours le maître » « Je serai un élève attentif »...L’enseignement de la morale était aussi présent à tout moment de la journée lorsque l’occasion se présentait... Bonne journée.

iletaitunefoislecole.fr