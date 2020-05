TRANCHE DE VIE DU RAMADAN…

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 18 mai 2020 16:26 Mis à jour : mardi 19 mai 2020 18:42 Publication : mardi 19 mai 2020 03:26 Écrit par MedSouilah Affichages : 1600

Ce jour-là, était le deuxième de mon arrivée à Jijel après deux années d’absence de ma ville bien-aimée…

Je faisais le pied de grue en attendant un ami chez qui, la notion du temps n’avait probablement aucune importance, vu que le quart d’heure qu’il m’avait fixé pour la rencontre, s’était déjà largement mué en trois quart d’heure.

Ainsi, juste en face de l’ancienne Dar El Askri, actuelle Mouhafada (rdv d’élus soucieux des problèmes du citoyen), j’aperçois deux bonhommes qui discutent face à face. Puis, ne sachant quelle mouche avait piqué un des deux interlocuteurs (un mot mal perçu… ??), le premier bouscule le second qui lui met illico presto, une tarte retentissante dans la gueule : C’est parti, mon kiki… !



- « Amaliii… ! ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une bagarre de pignoufs... »

Ils se jettent brusquement l’un sur l’autre, tombent par terre, se relèvent s’empoignent, lorsqu’une « âme charitable » passant à proximité, déposa son couffin et avança vers ces lutteurs de pacotille pour les séparer…

Il fit la plus belle erreur de sa vie : se mettre entre deux idiots ivres de colère…

Le premier face au généreux Passant, sembla à priori lâcher l’affaire et se décontracta, lorsque le second profitant de son inattention, lui envoya sournoisement une droite..

Manque de pot, le Passant se retournait juste à ce moment-là et il reçut mèskine le coup de poing en pleine joue.. ! Aaaah baba.. !!!

« Ooooohh.. ! Répercuta la petite foule de curieux qui se rapprochait pour ne rien rater du spectacle, pendant que le malheureux se retirait en se tenant la face à pleines mains, plié sous la douleur…

Puis, le combat cessa aussitôt. En fait, le brave Passant avait tout simplement fait office de fusible… C’est bien connu : Tfèllèc tambour, tfèrqèt mèddahas.. !

Quand il récupéra son couffin renversé dans le feu de l’action, il reprit furieux son chemin puis, juste en me croisant, je l’entendis dire à un voisin compatissant : « hatsa chouf’te ètto bine 3inia.. ! »

Ah ben voilà.. ! C’était peut-être ça l’expression « en voir 36 chandelles »… Sauf que lui à mon avis, il n’en a vu que 18, vu qu’il a pris le boulet juste sur une face.

Mais bon..!

Daoud NAFA

France