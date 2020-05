La nuit à Ziama: Nessim Laachia...

Cette belle photo prise au large de la plage de Ziama, me rappelle une vieille chanson de Dahmane allah yarahmou, que j'écoute souvent.

Ya Mehla Ettir fechjar oua nessim laachioua. : Rah Ellil [راح الليل]

يا محلي الطير في الشجر ونسيم لعشيوة

Ne dit t-on pas qu'Il suffit d'avoir été au moins heureux une fois pour se persuader que la vie est belle, loin du coronavirus.

Qu'ajouter de plus poétique, si ce n'est de l'émotion et de la nostalgie devant ce paysage de douceur et de pureté.

Profitez bien de vos vacances... Saha shourkoum wan'Harkoum zine