Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Nous sommes sur la voie express à Ouled Bounar. « Un bon averti en vaut deux... رانا في أولاد بونار، صور من الأرشيف للتذكير...

Bonjour; Il était 4 heures du matin, wallahi, j'ai bien voulu commencer mon billet matinal avec une bonne nouvelle, hélas, je n'ai rien trouvé, ni dans le courrier, ni dans la presse, ni dans les archives récentes, un froid dehors vous coupe le souffle, le tonnerre se fait entendre, et, la pluie, bat son plein, alors qu'elle ne s'arrêtera pas durant la semaine, selon les bulletins météorologique.

L’hiver te demandera ce que tu as fait l’été. Ne dit t-on pas , qu’un ami qui nous avertit judicieusement de nos défauts est un bien inestimable…? Voilà un phénomène météorologique pour lequel, la prudence est de mise...

La pluie torrentielle sous orage, qui s’est abattue sur la ville de Jijel et alentours, ces dernières semaines, suivie d’un froid glacial, et un vent violent, a provoqué des inondations dans les villes, mais aussi sur la route nationale, sans oublier la coupure d'électricité, comme le montre ces images. Le message est transmis, il faut se mettre au travail, et, bien se préparer, quand il fera beau... Bonne journée.